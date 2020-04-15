В Ровенской области зафиксировали 18 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на утро 15 апреля, в Ровенской области зафиксировано 18 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавируса Виталий Коваль, передает УНН.
"Это 11 жителей Ровно, 4 - Радивиловского района (с. Подлипки), по одному из Ровенского района (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тышица Березновского района. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 184 случая заболевания коронавирусом, 7 летальных, 8 человек выздоровели", - написал Коваль.
Сообщается, что сейчас в Ровенском областном лабораторном центре на проверке более 100 проб на коронавирус.
Напомним, что в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям - одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели - 143 человека.