На Рівненщині підтверджено 10 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 10 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області 463 випадки. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 24 квітня на Рівненщині підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.
Це:
— 2 мешканців з Рівненського району (села Шпанів та села Гориньград Другий);
— 3 з місто Дубно;
— 4 з Сарненського району (2-міста Сарни, 2-села Немовичі);
— 1 з Березнівського району (села Орлівка).
За його словами, вік хворих від 4 до 63 років.
"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 463 випадки захворювання на COVID-19. З них 12 летальних і 41 людина одужала“,- зазначив він.
Коваль розповів, що у селі Тинне Сарненського району припинили діяти КПП, що були встановлені через спалах коронавірусу.
“Саме сьогодні минуло 14 діб з дня останньої госпіталізації жителів населеного пункту. Всього з початку пандемії у Тинному зафіксовано 16 випадків коронавірусу”, — написав він.
Нагадаємо, нових 25 випадків коронавірусу зареєстрували за добу на Кіровоградщині.