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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38699 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82831 просмотра

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5 марта, 08:02 • 102412 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128604 просмотра

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4 марта, 14:27 • 129089 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

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В Ровенской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

В Ровенской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10106 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, всего в области 463 случая. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на вечер 24 апреля в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.

Это:

- 2 жителей из Ровенского района (села Шпанов и села Горыньград Второй)

- 3 из города Дубно;

- 4 из Сарненского района (2-города Сарны, 2-деревни Немовичи)

- 1 из Березновского района (села Орловка).

По его словам, возраст больных от 4 до 63 лет.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 463 случая заболевания COVID-19. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел", - отметил он.

Коваль рассказал, что в селе Тынное Сарненского района прекратили работу КПП, которые были установлены из-за вспышки коронавируса.

"Именно сегодня прошло 14 дней со дня последней госпитализации жителей населенного пункта. Всего с начала пандемии в Тынном зафиксировано 16 случаев коронавируса", - написал он.

Напомним, новых 25 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Кировоградской области.

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