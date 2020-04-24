В Ровенской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, всего в области 463 случая. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 24 апреля в Ровенской области подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Это:
- 2 жителей из Ровенского района (села Шпанов и села Горыньград Второй)
- 3 из города Дубно;
- 4 из Сарненского района (2-города Сарны, 2-деревни Немовичи)
- 1 из Березновского района (села Орловка).
По его словам, возраст больных от 4 до 63 лет.
"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 463 случая заболевания COVID-19. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел", - отметил он.
Коваль рассказал, что в селе Тынное Сарненского района прекратили работу КПП, которые были установлены из-за вспышки коронавируса.
"Именно сегодня прошло 14 дней со дня последней госпитализации жителей населенного пункта. Всего с начала пандемии в Тынном зафиксировано 16 случаев коронавируса", - написал он.
Напомним, новых 25 случаев коронавируса зарегистрировали за сутки в Кировоградской области.