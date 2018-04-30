На Рівненщині чоловік намагався зняти кота з дерева і застряг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Рятувальники спустили з дерева чоловіка, який намагався зняти з цього ж дерева кота. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Рівненській області, передає УНН.
"30 квітня до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення, що на дереві на висоті близько 10 метрів знаходиться чоловік, який не може самостійно спуститися. На місце події було направлено бійців 4-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Клевань", – проінформували рятувальники.
Виявилося, що чоловік намагався зняти з дерева кота та застряг рукою в стовбурі дерева.
"Рятувальники за допомогою висувної драбини спустили чоловіка з дерева на землю, де на нього чекала карета швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала громадянина до Рівненської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "вивих лівої ключиці". Після того, як спустили чоловіка, рятувальники дістали кота", – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, скаженого єнота знешкодили на автомобільному пункті пропуску "Миколаївка", що на кордоні з Росією в Чернігівській області.