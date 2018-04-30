В Ровенской области мужчина пытался снять кота с дерева и застрял

"30 апреля в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение, что на дереве на высоте около 10 метров находится мужчина, который не может самостоятельно спуститься. На место происшествия были направлены бойцы 4-й государственной пожарно-спасательной части пгт Клевань", - проинформировали спасатели.

Оказалось, что мужчина пытался снять с дерева кота и застрял рукой в ​​стволе дерева.

"Спасатели с помощью выдвижной лестницы спустили мужчину с дерева на землю, где его ждала карета скорой помощи, которая госпитализировала гражданина в Ровенскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом "вывих левой ключицы". После того, как спустили мужчину, спасатели достали кота" , - сообщили в ГСЧС.

Напомним, бешеного енота обезвредили на автомобильном пункте пропуска "Николаевка" на границе с Россией в Черниговской области.