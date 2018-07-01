На Рівненщині автобус із пасажирами перекинувся в кювет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Автобус із пасажирами перекинувся в кювет на трасі "Київ-Чоп". Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Рівненській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася сьогодні, 1 липня, близько 15 години на автодорозі "Київ-Чоп". Унаслідок перекидання автобуса на Дубенщині, травмувалося семеро осіб", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що 39-річний киянин, який керував автобусом Mercedes 404, рухаючись із міста Яремче у напрямку столиці, в районі села Птича Дубенського району не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.
У результаті семеро пасажирів віком від 32-х до 49-ти років із Києва, Київської та Чернігівської областей отримали тілесні ушкодження, каретою "швидкої" їх доставили до медзакладу.
"Усі вони отримали забої різних частин тіла, та двоє з них – переломи. 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення, решту шість потерпілих після надання необхідної медичної допомоги відпустили. Двоє водіїв та ще 38 пасажирів, які теж перебували у салоні автобуса за результатами огляду на місці події лікарів "швидкої" не постраждали", – зазначили в поліції.
Наразі автобус дістають із кювету. Опісля транспортний засіб буде поміщено на спецмайданчик Дубна.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України. Відповідно до медичного освідування водій, який у момент ДТП керував транспортним засобом, був тверезим.
Як зазначили у прес-службі ГУ ДСНС в області, на момент ДТП у салоні автобуса перебували 53 пасажири.
Нагадаємо, у Вінницькій області зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули, троє людей травмувалися.