На регіональному рівні виділено близько 3,7 млрд грн для боротьби з коронавірусом - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За результатами наради Президента України Володимира Зеленського та керівників державних обласних державних адміністрацій, було виділено близько 3,7 млрд гривень на регіональному рівні для здійснення засобів протидії поширення коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.
"Вчора була проведена онлайн-зустріч Президента з керівниками обласних державних адміністрацій, обласних рад, мерами міст. Розглядалося питання підготовки і ролі органів місцевого самоврядування, органів місцевої виконавчої влади у протидії поширення коронавірусної хвороби. За результатами цієї наради, біля 3,7 млрд гривень вже виділено на регіональному рівні для здійснення засобів протидії поширення коронавірусної хвороби, із них 732 млн гривень вже витрачено", - зазначив він.
Ляшко додав, що вже укладають договори на поставку обладнання.
"Вся інша сума… укладаються договори і очікується найближчим часом поставки медобладнання, засобів індивідуального захисту, обладнання для лабораторій, а також ці кошти будуть виділяти на преміювання тих співробітників, які приймають участь у протидії поширенню коронавірусної хвороби на території нашої держави", - відмітив він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.