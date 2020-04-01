На регіональному рівні виділено близько 3,7 млрд грн для боротьби з коронавірусом - МОЗ

КИЇВ. 1 квітня. УНН. За результатами наради Президента України Володимира Зеленського та керівників державних обласних державних адміністрацій, було виділено близько 3,7 млрд гривень на регіональному рівні для здійснення засобів протидії поширення коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.