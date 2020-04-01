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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69707 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На региональном уровне выделено около 3,7 млрд грн для борьбы с коронавирусом - Минздрав

На региональном уровне выделено около 3,7 млрд грн для борьбы с коронавирусом - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По результатам совещания Президента Украины Владимира Зеленского и руководителей государственных областных государственных администраций, было выделено около 3,7 млрд гривен на региональном уровне для осуществления средств противодействия распространению коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

"Вчера была проведена онлайн-встреча Президента с руководителями областных государственных администраций, областных советов, мэрами городов. Рассматривался вопрос подготовки и роли органов местного самоуправления, органов местной исполнительной власти в противодействии распространению коронавирусной болезни. По результатам этого совещания, почти 3,7 млрд гривен уже выделено на региональном уровне для осуществления средств противодействия распространения коронавирусной болезни, из них 732 млн гривен уже потрачено", - отметил он.

Ляшко добавил, что уже заключают договора на поставку оборудования.

"Вся остальная сумма... заключаются договора и ожидаются в ближайшее время поставки медоборудования, средств индивидуальной защиты, оборудования для лабораторий, а также эти средства будут выделять на премирование тех сотрудников, которые принимают участие в противодействии распространению коронавирусной болезни на территории нашего государства", - отметил он.

Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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