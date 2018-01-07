На пункті пропуску в зоні АТО у іноземця знайшли велику кількість готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У громадянина Грузії на пункті пропуску "Майорське", що на лінії розмежування, знайшли 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Майорське“ під час оформлення громадянина Грузії, що слідував з непідконтрольної території, прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 140 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Іноземець приховав їх серед особистих речей, які були в автомобілі”, — сказано у повідомленні.
Чоловіка та виявлені гроші передали співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, росіянин на Сумщині намагався “купити” прикордонників за 5 тис. рублів.