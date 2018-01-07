На пункте пропуска в зоне АТО у иностранца нашли большое количество налички

"Сегодня на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - говорится в сообщении.

Мужчину и деньги передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, россиянин в Сумской области пытался "купить" пограничников за 5 тыс. рублей.