На пункті пропуску "Мар'їнка" утворилися черги із 270 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні вранці на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" утворилися черги із 270 автівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Як зазначається, пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишається інтенсивним.
Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд була така кількість автомобілів: “Майорське” — 50/70; “Мар’їнка” — 50/250; “Новотроїцьке” — 15/10; “Гнутове” — 60/80.
Загалом у суботу на КПВВ було оформлено 42,7 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9990 осіб та 1115 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10 540 осіб та 1770 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7960 осіб та 1455 транспортних засобів; “Гнутове” — 4775 осіб та 1055 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9410 осіб.
Як повідомляв УНН, у неділю 24 грудня вранці на українсько-словацькому кордоні з боку Словаччини утворилися черги з авто, які простяглися на кілька кілометрів і зайняли одну полосу руху двох населених пунктів.