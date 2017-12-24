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На пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 270 автомобилей

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня утром на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" образовались очереди из 270 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

На пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 270 автомобилей

Как отмечается, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было такое количество автомобилей: “Майорское” — 50/70; “Марьинка” — 50/250; “Новотроицкое” — 15/10; “Гнутово” — 60/80.

Всего в субботу на КПВВ было оформлено 42,7 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств: “Майорское” — 9990 человек и 1115 транспортных средств; “Марьинка” — 10 540 человек и 1770 транспортных средств; “Новотроицкое” — 7960 человек и 1455 транспортных средств; “Гнутово” — 4775 человек и 1055 транспортных средств; “Станица Луганская” — 9410 человек.

Как сообщал УНН, в воскресенье 24 декабря утром на украинском-словацкой границе со стороны Словакии образовались очереди из авто, которые протянулись на несколько километров и заняли одну полосу движения двух населенных пунктов.

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