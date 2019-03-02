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На протест "жовтих жилетів" у Франції вийшли 5,6 тис. людей

На протест "жовтих жилетів" у Франції вийшли 5,6 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Близько 5,6 тис. людей вийшли до середини суботи на акції "жовтих жилетів" по всій Франції у 16-і вихідні мобілізації учасників руху. Такі дані привели в МВС країни, передає УНН з посиланням на BFMTV.

"Близько 5600 демонстрантів зафіксували в цю суботу о 14:00 (за місцевим часом - ред.) по всій Франції, в тому числі 1320 в Парижі, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ", - пише видання.

Минулого тижня одночасно було 11,6 тисячі людей, у тому числі 4 тисячі в столиці.

У паризькій поліції повідомили, що дев'ять осіб були затримані зранку.

Тим часом удень у Нанті спалахнули перші зіткнення. Там демонстранти хотіли пройти по невеликих вулицях, але поліція перешкодила учасникам протесту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, "жовті жилети" протестують у Франції 16-й тиждень поспіль.

Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.

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