На протест "жовтих жилетів" у Франції вийшли 5,6 тис. людей

"Близько 5600 демонстрантів зафіксували в цю суботу о 14:00 (за місцевим часом - ред.) по всій Франції, в тому числі 1320 в Парижі, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ", - пише видання.

Минулого тижня одночасно було 11,6 тисячі людей, у тому числі 4 тисячі в столиці.

У паризькій поліції повідомили, що дев'ять осіб були затримані зранку.

Тим часом удень у Нанті спалахнули перші зіткнення. Там демонстранти хотіли пройти по невеликих вулицях, але поліція перешкодила учасникам протесту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, "жовті жилети" протестують у Франції 16-й тиждень поспіль.

Спочатку вимоги "жовтих жилетів" стосувалися скасування планів різкого збільшення тарифів на пальне на заправках, але відмова влади від реформи не заспокоїла протестувальників, і вони почали вимагати відставки уряду і проведення реформ.