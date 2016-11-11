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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Прикарпатті в автомобілі нетверезого чоловіка поліцейські виявили понад кілограм марихуани

На Прикарпатті в автомобілі нетверезого чоловіка поліцейські виявили понад кілограм марихуани

Київ • УНН

 • 8137 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Напередодні, 10 листопада, близько 23:00 працівники поліції під час оперативно-профілактичного відпрацювання у місті Тлумач в ході перевірки у салоні машини Opel Vectra вилучили близько 1 кг 300 г сухих рослин конопель, які належали пасажирові. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на прес-службу управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Під час спілкування з правоохоронцями 33-річний водій, місцевий житель, помітно занервував, а відтак навіть почав проявляти агресію. Як виявилося, він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Також під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили три поліетиленові пакети з рослинною речовиною, схожою на марихуану. Пакунки належали пасажирові — 27-річному раніше судимому за вчинення крадіжок та наркозлочинів тлумаччанину. За його словами, наркосировину він знайшов та планував перевезти її додому для власного вживання.

Вилучену речовину рослинного походження направлено на дослідження фахівцям-експертам. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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