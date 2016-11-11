На Прикарпатье в автомобиле нетрезвого мужчины полицейские обнаружили более килограмма марихуаны
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Накануне, 10 ноября, около 23:00 работники полиции в ходе оперативно-профилактической отработки в городе Тлумач в ходе проверки в салоне машины Opel Vectra изъяли около 1 кг 300 г сухих растений конопли, которые принадлежали пассажиру. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области.
Во время общения с правоохранителями 33-летний водитель, местный житель, заметно занервничал, а затем даже начал проявлять агрессию. Как оказалось, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили три полиэтиленовых пакета с растительным веществом, похожим на марихуану. Пакеты принадлежали пассажиру - 27-летнему ранее судимому за совершение краж и наркопреступлений тлумаччанину. По его словам, наркосырье он нашел и планировал перевезти ее домой для собственного употребления.
Изъятое вещество растительного происхождения направлено на исследование специалистам-экспертам. По данному факту начато уголовное производство.