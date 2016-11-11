На Прикарпатье в автомобиле нетрезвого мужчины полицейские обнаружили более килограмма марихуаны

Во время общения с правоохранителями 33-летний водитель, местный житель, заметно занервничал, а затем даже начал проявлять агрессию. Как оказалось, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили три полиэтиленовых пакета с растительным веществом, похожим на марихуану. Пакеты принадлежали пассажиру - 27-летнему ранее судимому за совершение краж и наркопреступлений тлумаччанину. По его словам, наркосырье он нашел и планировал перевезти ее домой для собственного употребления.

Изъятое вещество растительного происхождения направлено на исследование специалистам-экспертам. По данному факту начато уголовное производство.