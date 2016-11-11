На Прикарпатті у фатальній ДТП загинули дві жінки
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора, 10 листопада, в с.Корнич Коломийського району водій автомобіля Audi А4 виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mitsubishi Outlander, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС ІФ ОДА.
Пасажири автомобіля Audi A4 — жінки 1991 р.н. та 2000 р.н. — загинули на місці події. Ще одна з пасажирок Audi доставлена в Коломийську дитячу лікарню із діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, рвана рана, ссадини та синці.
Нагадаємо, сталася ДТП в Києві на вулиці Липківській, четверо постраждалих.