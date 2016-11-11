На Прикарпатье в ДТП погибли две женщины
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера, 10 ноября, в С.Корнича Коломыйского района водитель автомобиля Audi А4 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления НС ИФ ОГА.
Пассажиры автомобиля Audi A4 - женщины 1991 г.р. и 2000 г.р. - погибли на месте происшествия. Еще одна из пассажирок Audi доставлена в Коломыйскую детскую больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, убойная рана головы, рваная рана, ссадины и синяки.
Напомним, произошла ДТП в Киеве на улице Липкивской, четверо пострадавших.