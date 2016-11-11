На Прикарпатье в ДТП погибли две женщины

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера, 10 ноября, в С.Корнича Коломыйского района водитель автомобиля Audi А4 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления НС ИФ ОГА.