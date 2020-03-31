На Прикарпатті померла породілля, яка нещодавно повернулась із Польщі

"Вчора сталась така трагедія - у нас в області померла породілля на другий день після розміщення. Хочу сказати одразу - роди були фізіологічні. Дитина народилась в термін 38-39 тижнів. Це дівчинка вагою 2,5 кг. На даний час стан дитини задовільний, дихає самостійно і знаходиться під спостереженням", - сказав Чемний.

З його слів, жінка поступила з плановою госпіталізацією, враховуючи її попередній діагноз. На початку березня 2020 року її було скерована в обласний перенатальний центр з діагнозом "хронічна артеріальна гіпертензія", ожиріння 4-го ступеня, на той час було 36 тижнів вагітності.

10 березня жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення, у неї були дуже високі тиски... Жодних ознак на момент переведення її в реанімаційне відділення не було, тому що температура тіла була в межах норми, ні кашлю ні ознак дихальної недостатності, зазначив заступник директора ДОЗ.

"Проте 29 березня у жінки піднялась температура тіла до 38-39 градусів, почало наростати явище дихальної недостатності і тоді лікарем було проведено додатковий анамнез і тоді ж породілля зізналась у тому, що напередодні приїхала з Польщі. Одразу вона була переведена в ізольоване приміщення. У цей же час у неї почались фізіологічні пологи і вона народила дівчинку вагою 2,5 кг. Проте стан її різко погіршувався, вона була переведена на апарат ШВЛ, проведені всі заходи що відповідають протоколу лікування в такому випадку, але, на жаль, вчора, 30 березня, у неї настала зупинка серця", - розповів він.

Як повідомлялося в УНН, у Рівненській області зафіксували третю смерть через коронавірус.