На Прикарпатье умерла роженица, которая недавно вернулась из Польши

"Вчера произошла такая трагедия - у нас в области умерла роженица на второй день после размещения. Хочу сказать сразу - роды были физиологические. Ребенок родился в срок 38-39 недель. Это девочка весом 2,5 кг. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, дышит самостоятельно и находится под наблюдением", - сказал Чемный.

По его словам, женщина поступила с плановой госпитализацией, учитывая ее предварительный диагноз. В начале марта 2020 года она была направлена в областной перенатальний центр с диагнозом "хроническая артериальная гипертензия", ожирение 4-ой степени, в то время было 36 недель беременности.

10 марта женщина была госпитализирована в реанимационное отделение, у нее были очень высокие схватки... Никаких признаков на момент перевода ее в реанимационное отделение не было, так как температура тела была в пределах нормы, ни кашля, ни признаков дыхательной недостаточности, отметил заместитель директора ГОУ.

"Однако 29 марта в женщины поднялась температура тела до 38-39 градусов, начало нарастать явление дыхательной недостаточности и тогда врачом был проведен дополнительный анамнез и тогда же роженица призналась в том, что накануне приехала из Польши. Сразу она была переведена в изолированное помещение. В это же время у нее начались физиологические роды и она родила девочку весом 2,5 кг. Однако состояние ее резко ухудшилось, она была переведена на аппарат ИВЛ, проведены все мероприятия, соответствующие протоколу лечения в таком случае, но, к сожалению, вчера, 30 марта, в нее наступила остановка сердца", - рассказал он.

Как сообщалось в УНН, в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса.