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Жінка займалась самолікуванням та ходила до сусідів: на Рівненщині зафіксували третю смерть через COVID-19

Київ • УНН

 • 30205 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Рівненській області зафіксували третю смерть через коронавірус. Жінка займалась самолікуванням, тож була госпіталізована вже у важкому стані. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської ОДА Олег Вівсяник, передає кореспондент УНН.

Так, через коронавірус в області померли три людини. Останньою померла, 30 березня, жінка з села Тинне.

“Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалась самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена до лікарні.

Госпіталізована у важкому стані, були проведені усі заходи щодо відновлення життєво важливих функцій, проте лікарям не вдалось справитись з недугою, тому о 30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка за меддопомогою не зверталась, займалась самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів та сусідів”, — розповів Вівсяник.

Зазначається, що коло контактних осіб встановлюється.

Також її онук поступив до Сарнинської лікарні, проте його швидкий тест на коронавірус — негативний.

Повідомляється, що у Рівненській області станом на 31 березня 2020 року: усього підозр на COVID-19 за період спостереження — 96, з них негативні — 65, наразі досліджується — 18.

Також повідомляється, що наразі госпіталізовано 10 осіб.

Раніше УНН писав, що в Сарненську ЦРЛ поступили бабуся та внук з села Тинне. Жінка 1961 року народження — померла. Тоді в неї не виявили коронавірусу.

Нагадаємо, що у Рівненській області — 13 випадків захворювання на COVID-19.

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