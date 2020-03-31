Жінка займалась самолікуванням та ходила до сусідів: на Рівненщині зафіксували третю смерть через COVID-19

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Рівненській області зафіксували третю смерть через коронавірус. Жінка займалась самолікуванням, тож була госпіталізована вже у важкому стані. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської ОДА Олег Вівсяник, передає кореспондент УНН.