Женщина занималась самолечением и ходила к соседям: в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянык, передает корреспондент УНН.
Так, из-за коронавируса в области умерли три человека. Последней умер 30 марта, женщина из села Тынное.
“Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу.
Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия касательно восстановления жизненно важных функций, однако врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей”, — рассказал Овсянки.
Отмечается, что круг контактных лиц устанавливается.
Также ее внук поступил в Сарнинскую больницу, однако его быстрый тест на коронавирус — отрицательный.
Сообщается, что в Ровенской области по состоянию на 31 марта 2020 года: всего подозрений на COVID-19 за период наблюдения — 96, из них отрицательные — 65, пока исследуются — 18.
Также сообщается, что в настоящее время госпитализированы 10 человек.
Ранее УНН писал, что в Сарненскую ЦРБ поступили бабушка и внук из села Тынное. Женщина 1961 года — умерла. Тогда у нее не обнаружили коронавирус.
Напомним, что в Ровенской области — 13 случаев заболевания COVID-19.