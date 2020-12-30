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На Прикарпатті перекинулась "швидка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Івано-Франківській області перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На Прикарпатті перекинулась "швидка"

"30 грудня об 11:40 в селищі міського типу Верховина на автодорозі регіонального значення Р-24 "Татарів-Коломия-Кам’янець-Подільський" відбулась ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer та вантажного автомобіля ЗІЛ-130", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до місця події було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №12 смт. Верховиа та САРМ-Л Державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Косів.

"Рятувальниками було проведено заходи щодо від’єднання клем АКБ та змивання паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини автодороги, а також встановлення автомобіля швидкої медичної допомоги на колеса", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на понеділок сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, в результаті якої травмувались три людини.

Українські Національні Новини

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