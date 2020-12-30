На Прикарпатье перевернулась "скорая"

"30 декабря в 11:40 в поселке Верховина на автодороге регионального значения Р-24 "Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский" произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузового автомобиля ЗИЛ-130", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части №12 пгт. Верховиа и САРМ-Л Государственной пожарно-спасательной части №14 города Косов.

"Спасателями были проведены мероприятия по отсоединению клемм АКБ и смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части автодороги, а также установление автомобиля скорой медицинской помощи на колеса", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Харькове в ночь на понедельник произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого травмировались три человека.



