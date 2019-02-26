На потенційно загрозливих напрямках Україна нарощує війська - Президент

"На потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ", - наголосив Глава держави.



Петро Порошенко зазначив, що, нарешті, відновлюються Військово-Морські Сили; створено та поступово набуває бойових спроможностей Командування морської піхоти. "Ми посилюємо морську та артилерійську компоненти берегової оборони, удосконалюємо інфраструктуру базування кораблів ВМС у портах Чорного і Азовського морів", - додав він.

"Наголошую, що лише протягом 2018 року у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч ракет і боєприпасів, 2000 одиниць сучасної стрілецької зброї та антиснайперських комплексів", - особливо підкреслив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав: "Бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси "Корсар", "Стугна", "Бар‘єр", новітні піхотні вогнемети РПВ-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв‘язку – все це вже на озброєнні у ваших військових частинах".



Як повідомляв УНН, Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ.