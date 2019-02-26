На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12263 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119102 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124130 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122361 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154311 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117319 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

Киев  •  УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На потенциально угрожающих направлениях украинская армия проводит наращивание соответствующих группировок войск. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"На потенциально угрожающих направлениях проводиться наращивания соответствующих группировок войск. Усиленно систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко отметил, что, наконец, восстанавливаются Военно-Морские Силы; создано и постепенно приобретает боевых возможностей Командование морской пехоты. "Мы усиливаем морскую и артиллерийскую компоненты береговой обороны, совершенствуем инфраструктуру базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей", - добавил он.

"Подчеркиваю, что только в течение 2018 в войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 ракет и боеприпасов, 2000 единиц современного стрелкового оружия и антиснайперських комплексов", - особо подчеркнул Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил: "Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи - все это уже на вооружении в ваших военных частях".

Как сообщал УНН, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .

Украинские Национальные Новости

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