На потенциально угрожающих направлениях Украина наращивает войска - Президент

"На потенциально угрожающих направлениях проводиться наращивания соответствующих группировок войск. Усиленно систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", - подчеркнул глава государства.



Петр Порошенко отметил, что, наконец, восстанавливаются Военно-Морские Силы; создано и постепенно приобретает боевых возможностей Командование морской пехоты. "Мы усиливаем морскую и артиллерийскую компоненты береговой обороны, совершенствуем инфраструктуру базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей", - добавил он.

"Подчеркиваю, что только в течение 2018 в войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 ракет и боеприпасов, 2000 единиц современного стрелкового оружия и антиснайперських комплексов", - особо подчеркнул Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил: "Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи - все это уже на вооружении в ваших военных частях".



Как сообщал УНН, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .