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На полях академії футболу "Металіст" вже тренуються діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Харкові повним ходом триває реконструкція стадіону "Металіст", VIP-прибудови його Західної трибуни і прилеглої до нього території, а також полів Академії футболу, передає УНН.

Деталі

Зокрема, у фоє першого поверху прибудови вже вкладається плитка для підлоги, робітники продовжують монтаж комунікацій і обробку. На 3-му поверсі підлогу застеляють новим килимовим покриттям, а на 4-му — роботи поступово підходять до внутрішнього оздоблення приміщень. Крім того, тривають ремонтні роботи в ложах SKYBOX стадіону “Металіст”.

Біля трибун нашого “павучка” активно укладають нову плитку і демонтують чергову ділянку старої бруківки.

Уже зараз радує око комплекс полів Академії футболу “Металіст”. На великому полі юні футболісти вже оцінили якість газону останнього покоління від фірми Desso Sports Systems. Також йдуть останні приготування перед запуском двох мініфутбольних майданчиків і проводиться укладання штучного покриття на верхніх полях.

Футбольний клуб “Металіст” докладає всіх зусиль для того, щоб місто Харків в найближчому майбутньому провело матч за Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Пропонуємо вашій увазі відео активного відновлення інфраструктури “Металіста”.

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