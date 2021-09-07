На полях академии футбола “Металлист” уже тренируются дети

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119038 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 133770 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114853 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113088 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 143157 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122567 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163247 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143352 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173016 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
На полях академии футбола “Металлист” уже тренируются дети

На полях академии футбола “Металлист” уже тренируются дети

Киев  •  УНН

 • 14424 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Харькове полным ходом продолжается реконструкция стадиона “Металлист”, VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола, передает УНН.

Детали

В частности, в фойе первого этажа пристройки уже укладывается напольная плитка, рабочие продолжают монтаж коммуникаций и отделку. На 3-м этаже пол застилают новым ковролином, а на 4-м — работы постепенно подходят к внутренней отделке помещений. Кроме того, продолжаются ремонтные работы в ложах SKYBOX стадиона “Металлист”.

Возле трибун нашего “паучка” активно укладывают новую плитку и демонтируют очередной участок старой брусчатки.

Уже сейчас радует глаз комплекс полей Академии футбола “Металлист”. На большом поле юные футболисты уже оценили качество газона последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems. Также идут последние приготовления перед запуском двух мини-футбольных площадок и производится укладка искусственного покрытия на верхних полях.

Футбольный клуб “Металлист” прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Предлагаем вашему вниманию видео активного восстановления инфраструктуры “Металлиста”.

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