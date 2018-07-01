На Полтавщині юнак помер після бійки в барі

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень юнакові в кафе-барі міста Лохвиця у Полтавській області. Про це повідомив відділ комунікації поліції в області, передає УНН.

"У місті Лохвиця близько 2 години ночі з 29 на 30 червня 2018 року на танцювальній площадці у кафе-барі "Абриколь" невідома особа нанесла ... (молодому чоловіку, – ред.) 2000 року народження тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Вночі з 29 на 30 червня від отриманих тілесних ушкоджень юнак помер.

Пізно ввечері, 30 червня повідомлено про підозру 18-річному мешканцю одного із сіл району. Наразі юнак затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Триває розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Нагадаємо, на столичній Дарниці виник конфлікт, під час якого один з учасників зробив кілька пострілів. 

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