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На Полтавщині із зали суду втік злочинець

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Поліція розшукує злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.

"Розшукуваний – 40-річний Суржан Віталій Олександрович, засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на автомобілі марки "Ауді А6" сріблястого кольору (кузов універсал) на номерах прибалтійської республіки. При собі може мати зброю", – зазначили в поліції.

У Полтавському регіоні вже ввели в дію оперативний план. На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції області.

Нагадаємо, правоохоронці розшукують двох зловмисників, які втекли з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке Херсонської області. 

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