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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137969 просмотра

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В Полтавской области из зала суда сбежал преступник

В Полтавской области из зала суда сбежал преступник

Киев  •  УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Полиция разыскивает преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. По предварительной информации , осужденный может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", – отметили в полиции.

В Полтавском регионе уже ввели в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Напомним, правоохранители разыскивают двух злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания в пгт Новотроицкое Херсонской области.

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