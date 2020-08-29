На пляжі в Одеській області виявили міну часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Чорноморську на пляжі на Одещині було виявлено міну часів Другої світової війни, наразі її дістали з води та вивезли. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Чорноморському міському відділі ГСНС України в Одеській області.
“Так, на пляжі у Чорноморську була виявлена міна часів Другої світової війни, її дістали з води та вивезли. Було звільнено 500 метрів пляжу від відпочиваючих. Повідомлення надійшло від рятувальників на пляжі. Наразі все безпечно, ніякої загрози відпочиваючим немає”, — зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, в Ужгороді у районі Боздоського парку в Ужгороді рибалка знайшов на дні річки мінометну міну. Рятувальники знищили її на полігоні.