На пляжі в Одеській області виявили міну часів Другої світової війни

“Так, на пляжі у Чорноморську була виявлена міна часів Другої світової війни, її дістали з води та вивезли. Було звільнено 500 метрів пляжу від відпочиваючих. Повідомлення надійшло від рятувальників на пляжі. Наразі все безпечно, ніякої загрози відпочиваючим немає”, — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Ужгороді у районі Боздоського парку в Ужгороді рибалка знайшов на дні річки мінометну міну. Рятувальники знищили її на полігоні.