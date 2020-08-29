На пляже в Одесской области обнаружили мину времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черноморске на пляже в Одесской области было обнаружено мину времен Второй мировой войны, пока ее достали из воды и вывезли. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Черноморского городского отдела ГСЧС Украины в Одесской области.
"Да, на пляже в Черноморске была обнаружена мина времен Второй мировой войны, ее достали из воды и вывезли. Был освобождено 500 метров пляжа от отдыхающих. Сообщение поступило от спасателей на пляже. Сейчас все безопасно, никакой угрозы отдыхающим нет", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Ужгороде в районе Боздоского парка в Ужгороде рыболов нашел на дне реки минометную мину. Спасатели уничтожили ее на полигоне.