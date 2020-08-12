Рибалка знайшов на дні річки в Ужгороді мінометну міну

“11 серпня о 14:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшов дзвінок від ужгородця, який під час риболовлі виявив підозрілий предмет. Подія трапилася на річці Уж в районі Боздоського парку. Чоловік помітив у воді боєприпас, схожий на мінометну міну, та одразу повідомив про свою знахідку за номером 101”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники обстежили дно річки й вилучили звідти одну мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни.

“Боєприпас транспортували на військовий полігон у селі Оріховиця, де й знищили у встановленому порядку”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік натрапив на артснаряд часів Другої світової війни під час пошуку металобрухту. Сапери знищили вибухонебезпечний предмет.