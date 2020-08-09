Чоловік під час пошуку металобрухту на Хмельниччині знайшов артснаряд часів Другої світової

"8 серпня о 12:30 відділенням групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області у спеціально відведеному місці було знищено 76 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На "смертоносне залізяччя" натрапив громадянин під час пошуку металобрухту на об’їзній дорозі неподалік м. Ізяслав, що на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС застерегли: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не потрібно брати їх до рук, переносити, розбирайте і кидати їх у багаття.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині на вихідних виявили і знищили 730 боєприпасів часів Другої світової війни