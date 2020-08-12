Рыбак нашел на дне реки в Ужгороде минометную мину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В районе Боздоского парка в Ужгороде рыбалка нашел на дне реки минометную мину. Спасатели уничтожили ее на полигоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Закарпатской области.
"11 августа в 14:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступил звонок от ужгородца, который во время рыбалки обнаружил подозрительный предмет. Происшествие случилось на реке Уж в районе Боздоского парка. Мужчина заметил в воде боеприпас, похожий на минометную мину, и сразу сообщил о своей находке по телефону 101", - говорится в сообщении.
Спасатели обследовали дно реки и изъяли оттуда одну минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны.
"Боеприпас транспортировали на военный полигон в селе Ореховица, где и уничтожили в установленном порядке", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина наткнулся на артснаряд времен Второй мировой войны во время поиска металлолома. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет.