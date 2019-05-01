На півночі Афганістану вбито семеро талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сім талібів були вбиті, ще шість отримали поранення при зіткненні з афганськими військовими в провінції Балх на півночі Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
Співробітник прес-служби армії Абдул Хаді Джамаль заявив, що перестрілка почалася в другій половині понеділка після того, як таліби спробували напасти на поліцейський контрольно-пропускний пункт в районі Шаршарак уздовж швидкісної траси з Мазарі-Шаріфа до Джаузджана. В результаті семеро талібів були вбиті, ще шестеро отримали поранення.
За його словами, в ході зіткнення були поранені п'ять співробітників сил безпеки.
Нагадаємо, у результаті вибуху метану на вугільній шахті в повіті Дере-і Сул Бала провінції Саманган на півночі Афганістану загинули семеро гірників.