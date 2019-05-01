На севере Афганистана убиты семеро талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Семь талибов были убиты, еще шесть получили ранения при столкновении с афганскими военными в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Сотрудник пресс службы армии Абдул Хади Джамаль заявил, что перестрелка завязалась во второй половине понедельника после того, как талибы попытались напасть на полицейский контрольно-пропускной пункт в районе Шаршарак вдоль скоростной трассы из Мазари-Шарифа до Джаузджана. В результате семеро талибов были убиты, еще шестеро получили ранения.
По его словам, в ходе столкновения были ранены пять сотрудников сил безопасности.
Напомним, в результате взрыва метана на угольной шахте в уезде Дере-и Сул Бала провинции Саманган на севере Афганистана погибли семь горняков.