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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Північному мості у Києві частково обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Північному мосту у Києві 7 та 9 жовтня частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

На Північному мості у Києві частково обмежать рух транспорту

"Із 08:00 до 14:00 7 жовтня та із 14:00 до 20:00 9 жовтня на Північному мосту частково обмежено рух транспорту: сьогодні – у напрямку Троєщини, 9 жовтня – у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться в повідомленні.

За інформацією КК "Київавтодор", обмеження руху пов’язане із поточним ремонтом на мосту.

Нагадаємо, що починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.

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