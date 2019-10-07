На Північному мості у Києві частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Північному мосту у Києві 7 та 9 жовтня частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Із 08:00 до 14:00 7 жовтня та із 14:00 до 20:00 9 жовтня на Північному мосту частково обмежено рух транспорту: сьогодні – у напрямку Троєщини, 9 жовтня – у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться в повідомленні.
За інформацією КК "Київавтодор", обмеження руху пов’язане із поточним ремонтом на мосту.
Нагадаємо, що починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.