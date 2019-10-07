На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На Северном мосту в Киеве 7 и 9 октября частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 08:00 до 14:00 7 октября и с 14:00 до 20:00 9 октября на Северном мосту частично ограничено движение транспорта: сегодня - в направлении Троещины, 9 октября - в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.
По информации КК "Киевавтодор", ограничение движения связано с текущим ремонтом на моста.
Напомним, что начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.