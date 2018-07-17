На півдні Польщі обвалився будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Вранці сталося обвалення споруджуваного житлового будинку у місті Бельсько-Бялій на півдні Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
На місці працюють 18 пожежних команд і пошуково-рятувальна група.
"Наша робота полягає в забезпеченні безпеки на місці події, а також в огляді руїн за сприяння спеціальних рятувальних груп... Наразы ніхто не постраждав, але немає ніяких гарантій, що це не відбудеться. Проте, ми хочемо довести операцію до кінця і встановити причини цієї події", - повідомив лейтенант місцевої пожежної служби Томаш Грабчевський.
Поліція встановлює причини обвалення будівлі. На місці інциденту було знайдено балони з газом, зазначив заступник начальника пожежної служби в Бельсько-Бялій, старший бригадир Гжегож Пьострак.
"На місці руїн виявлені 11-кілограмові балони, в яких містився газ пропан-бутан. Що стосується його кількості, то думаю, що тільки під час слідства ми зможемо це встановити", - заявив Пьострак.
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