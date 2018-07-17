На юге Польши обрушился дом

На месте работают 18 пожарных команд и поисково-спасательная группа.

"Наша работа заключается в обеспечении безопасности на месте происшествия, а также в осмотре развалин при содействии специальных спасательных групп... На данный момент никто не пострадал, но нет никаких гарантий, что это не произойдет. Однако, мы хотим довести операцию до конца и установить причины этого происшествия", - сообщил лейтенант местной пожарной службы Томаш Грабчевский.

Полиция устанавливает причины обрушения здания. На месте инцидента были найдены баллоны с газом, отметил заместитель начальника пожарной службы в Бельско-Бялой, старший бригадир Гжегож Пестрак.

"На месте развалин обнаружены 11-килограммовые баллоны, в которых содержался газ пропан-бутан. Что касается его количества, то думаю, что только в ходе следствия мы сможем это установить", - заявил Пестрак.

Напомним, в Мехико обрушился торговый центр.