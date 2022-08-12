На півдні Каліфорнії зафіксували рідкісне природне явище – "вогняний смерч"

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10 серпня біля озера на півдні Каліфорнії через спеку та сильні вітри виник "вогняний смерч". Вогняний вихор (або "вогненний диявол") сформувався, коли гаряче сухе повітря зустрілося з лісовою пожежею. Рятувальники повідомили, що мешканцям нічого не загрожує.

До гасіння пожеж залучали гелікоптери.

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