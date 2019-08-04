На півдні Ірану зазнав аварії винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Іранський винищувач розбився в південній провінції Бушер поблизу Перської затоки. Обидва пілоти вижили, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Винищувач розбився через технічні проблеми на узбережжі Тангестану. Пілот і другий пілот перебувають у безпеці", – заявив губернатор Тангестану Абдолхоссейн Рафійпур.
Тангестан – округ в іранській провінції Бушер.
Мета польоту і тип літака, який розбився, невідомі.
Нагадаємо, пожежа в літаку в іранському аеропорту ліквідована.