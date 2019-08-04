На юге Ирана потерпел крушение истребитель

"Истребитель разбился из-за технических проблем на побережье Тангестану. Пилот и второй пилот находятся в безопасности", - заявил губернатор Тангестана Абдолхоссейн Рафийпур.

Тангестан - округ в иранской провинции Бушер.

Цель полета и тип самолета неизвестны.

Напомним, пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован.