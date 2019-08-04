На юге Ирана потерпел крушение истребитель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Иранский истребитель разбился в южной провинции Бушер вблизи Персидского залива. Оба пилота выжили, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Истребитель разбился из-за технических проблем на побережье Тангестану. Пилот и второй пилот находятся в безопасности", - заявил губернатор Тангестана Абдолхоссейн Рафийпур.
Тангестан - округ в иранской провинции Бушер.
Цель полета и тип самолета неизвестны.
Напомним, пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован.