На підконтрольному Донбасі 52% населення вважає, що ЗС РФ беруть участь у бойових діях на боці "Л/ДНР" - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Половина населення підконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей вважають, що Збройні сили Росії беруть участь в бойових діях на боці “ДНР” та “ЛНР”. Такої думки більше дотримуються у Донецькій області. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, 33,3% жителів Донецької області вважають, що Збройні сили Російської Федерації беруть участь в бойових діях на стороні “ДНР” та “ЛНР”. Такої ж думки притримуються 19,6% жителів Луганської області. Відтак, загалом 52% жителів підконтрольного Україні Донбасу дотримуються такої думки.
Окрім того, 45,5% жителів Донецької області вважають, що Росія контролює “ДНР” та “ЛНР” і керує їх політичними і військовими діями.
Додамо: дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого - на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.
Нагадаємо, за даними дослідження, жителі підконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей можуть зібратися на масові протести у випадку різкого запровадження викладання у школах українською, скуповування землі та закриття лікарень.