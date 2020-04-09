Дослідження показало, що може стати причиною масових протестів на підконтрольній частині Донбасу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Жителі підконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей можуть зібратися на масові протести у випадку різкого запровадження викладання у школах українською, скуповування землі та закриття лікарень. Такими є результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

"Люди не вірять, що у їхньому місті чи селищі можуть бути великі заворушення чи масові протести. Проте люди не відкидають думку, що вони можуть взяти участь у протестах", - сказав аналітик фонду Петро Бурковський.

Так, опитані називали наступні фактори, що можуть слугувати приводом для протесту:

▪️ закриття місцевої школи, чи закриття лікарні, пункту надання медичної допомоги;
▪️ факти скуповування землі чи вигнання фермерів з земель;
▪️ різке запровадження викладання у школах українською без підготовчого періоду;
▪️ свавілля військових та правоохоронців.

Додамо, що дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого - на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.

Нагадаємо, 8 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

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