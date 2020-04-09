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Исследование показало, что может стать причиной массовых протестов на подконтрольной части Донбасса

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Жители подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей могут собраться на массовые протесты в случае резкого введения преподавания в школах на украинском, покупку земли и закрытие больниц. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Люди не верят, что в их городе или поселке могут быть большие беспорядки или массовые протесты. Однако люди не отвергают мысль, что они могут принять участие в протестах", - сказал аналитик фонда Петр Бурковский.

Так, опрошенные называли следующие факторы, которые могут служить поводом для протеста:

▪️ закрытия местной школы, или закрытие больницы, пункта оказания медицинской помощи;
▪️ факты скупки земли или изгнания фермеров с земель;
▪️ резкое введение преподавания в школах на украинском языке без подготовительного периода;
▪️ произвол военных и правоохранителей.

Добавим, что исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областей во второй половине февраля - в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Украинские Национальные Новости

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