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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 20961 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На подконтрольном Донбассе 52% населения считает, что ВС РФ участвуют в боевых действиях на стороне "Л/ДНР" - опрос

Киев  •  УНН

 • 10850 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Половина населения подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей считают, что Вооруженные силы России принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого мнения больше придерживаются в Донецкой области. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, 33,3% жителей Донецкой области считают, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого же мнения придерживаются 19,6% жителей Луганской области. Поэтому, в общем 52% жителей подконтрольного Украине Донбасса придерживаются такого мнения.

Кроме того, 45,5% жителей Донецкой области считают, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями.

Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля - в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, по данным исследования, жители подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей могут собраться на массовые протесты в случае резкого введения преподавания в школах на украинском, скупки земли и закрытия больниц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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