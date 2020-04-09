На подконтрольном Донбассе 52% населения считает, что ВС РФ участвуют в боевых действиях на стороне "Л/ДНР" - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Половина населения подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей считают, что Вооруженные силы России принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого мнения больше придерживаются в Донецкой области. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, 33,3% жителей Донецкой области считают, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Такого же мнения придерживаются 19,6% жителей Луганской области. Поэтому, в общем 52% жителей подконтрольного Украине Донбасса придерживаются такого мнения.
Кроме того, 45,5% жителей Донецкой области считают, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР" и руководит их политическими и военными действиями.
Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля - в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.
Напомним, по данным исследования, жители подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей могут собраться на массовые протесты в случае резкого введения преподавания в школах на украинском, скупки земли и закрытия больниц.