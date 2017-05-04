На перехресті Богатирської та Лугової у Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Через ремонт шляхопроводів, з 5 до 25 травня на перетині вулиць Богатирської і Лугової обмежать рух транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 5 до 25 травня в рамках капітального ремонту вул. Лугової будуть проводитись роботи з ремонту шляхопроводів на перетині вулиць Богатирської і Лугової. Так, рух транспорту в місцях проведення робіт під час ремонту буде обмежено", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН, 4 травня у столиці буде перекрито рух транспорту на вул. Трублаїні та вул. 9 Травня.
Також на вихідних у Києві перекриють рух транспорту на вул. М.Трублаїні.
Раніше повідомлялося, що на Оболонському проспекті та вул. Героїв Дніпра у Києві обмежать рух транспорту.