На перекрестке Богатырской и Луговой в Киеве ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Из-за ремонта путепроводов, с 5 по 25 мая на пересечении улиц Богатырской и Луговой ограничат движение транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 5 по 25 мая в рамках капитального ремонта ул. Луговой будут проводиться работы по ремонту путепроводов на пересечении улиц Богатырской и Луговой. Так, движение транспорта в местах проведения работ во время ремонта будет ограничено", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН, 4 мая в столице будет перекрыто движение транспорта на ул. Трублаини и ул. 9 Мая.
Также на выходных в Киеве перекроют движение транспорта на ул. М.Трублаини.
Ранее сообщалось, что на Оболонском проспекте и ул. Героев Днепра в Киеве ограничат движение транспорта.